Вальтер Уокер объяснил выбор русской песни для победного боя в турнире UFC. Видео

Перед последним поединком на турнире UFC Уокер выбрал для выхода в ринг песню «Матушка Земля». В этом бою он встретился с американцем Кеннеди Нзечуква и одержал победу в первом раунде. Для спортсмена это уже третья победа на турнирах UFC. Дебютировал он в апреле 2024 года боем против поляка Лукашa Бржеского, но тогда уступил сопернику. Первая победа на турнире пришла к нему через несколько месяцев — тогда он победил австралийца Джуниора Тафу. Уокер выступает в тяжелой весовой категории.