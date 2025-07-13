Вальтер Уокер объяснил выбор русской песни для победного боя в турнире UFC. Видео

Уокер заявил, что песня «Матушка Земля» мотивирует его перед выходом в октагон.
Бразильский боец Вальтер Уокер заявил, что неслучайно выбрал для победного боя в турнире UFC в США именно российскую песню «Матушка Земля». По его словам, эту композицию любит его дочь.
«Мой дом — Россия. Я живу в России уже шесть лет. У меня есть жена — русская, у меня есть дочь — русская. И моя дочка каждый день поет “Матушка”, утром и вечером», — заявил Уокер. Его слова приводит Пятый канал. Он добавил, что эта песня мотивирует его перед выходом в октагон.
Боец также сообщил, что его тренер и спарринг-партнеры — россияне, а сам он полюбил местную кухню, а именно борщ, котлеты и салат оливье. Уокер подчеркнул, что чувствует себя в России как дома: страна отвечает ему взаимной симпатией.
Перед последним поединком на турнире UFC Уокер выбрал для выхода в ринг песню «Матушка Земля». В этом бою он встретился с американцем Кеннеди Нзечуква и одержал победу в первом раунде. Для спортсмена это уже третья победа на турнирах UFC. Дебютировал он в апреле 2024 года боем против поляка Лукашa Бржеского, но тогда уступил сопернику. Первая победа на турнире пришла к нему через несколько месяцев — тогда он победил австралийца Джуниора Тафу. Уокер выступает в тяжелой весовой категории.