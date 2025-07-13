Певица Ани Лорак уведомила ФНС о получении российского гражданства

Певица Ани Лорак уведомила Федеральную налоговую службу (ФНС) о получении гражданства РФ. Юридические документы опубликовали в воскресенье, 13 июля.
Сообщается, что певица подала соответствующие документы в ФНС 30 июня. Официальные изменения в ее данные внесли 6 июля, передает РИА Новости.
Певица получила российский паспорт 19 июня. Она в тот же день оказалась внесена в базу данных экстремистского сайта «Миротворец»*. Кроме того, Украина ввела против нее персональные санкции.
Сама Лорак, говоря о получении гражданства РФ, заявила, что всегда остается верна своему слушателю, и поблагодарила поклонников за поддержку.
16 апреля появилась информация о том, что на фоне новостей о получении гражданства и концертах в России Лорак тайно обновила украинский паспорт.
Позже юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил, что в марте 2025 года прекратил действие закон, предоставляющий гражданам Украины особый статус пребывания на территории России.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.