Киев под любыми предлогами отказывает семьям погибших бойцов ВСУ в выплатах

Украинские власти отказываются выплачивать компенсации родственникам погибших военнослужащих, тела которых Россия передала на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей одного из подполий.
«Это имеет массовый системный характер. Люди понимают, что на смертях их родственников кто-то уже заработал, украл, сэкономил и возвращать им никто ничего не намерен», — рассказали информагентству, уточнив, что речь идет об отказе в выплатах под различными предлогами десяткам тысяч людей.
Ранее сообщалось, что на Украине кремируют тела бойцов ВСУ, переданные Россией, чтобы не выплачивать компенсации их родственникам.