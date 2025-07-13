Киев под любыми предлогами отказывает семьям погибших бойцов ВСУ в выплатах

«Это имеет массовый системный характер. Люди понимают, что на смертях их родственников кто-то уже заработал, украл, сэкономил и возвращать им никто ничего не намерен», — рассказали информагентству, уточнив, что речь идет об отказе в выплатах под различными предлогами десяткам тысяч людей.