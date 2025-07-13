СБУ объявила в розыск Кириенко и Хинштейна

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.
Сообщается, что Кириенко был объявлен в розыск в сентябре 2024 года. На территории Украины ему заочно предъявлены обвинения, включая статьи о посягательстве на территориальную целостность и незаконном пересечении государственной границы, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что СБУ и МВД Украины объявили в розыск главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину и министра просвещения России Сергея Кравцова — их также разыскивают по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Актриса Светлана Ходченкова, ранее снимавшаяся в фильмах вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским, также была внесена в базу украинского сайта «Миротворец»*. Там уточнили, что она сознательно пересекала границу Украины для поездок в Крым, где якобы участвовала в «попытках оккупации».
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.