СБУ объявила в розыск Кириенко и Хинштейна

Актриса Светлана Ходченкова, ранее снимавшаяся в фильмах вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским, также была внесена в базу украинского сайта «Миротворец»*. Там уточнили, что она сознательно пересекала границу Украины для поездок в Крым, где якобы участвовала в «попытках оккупации».