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На набережной Владивостока появился стационарный пост полиции

Новый пункт охраны порядка повысит безопасность горожан и туристов.

Источник: полиция Приморья

Во Владивостоке на пляже Юбилейный открыли стационарный пост полиции. Он расположен рядом с фонтаном и будет работать круглосуточно, чтобы оперативно реагировать на правонарушения и обеспечивать безопасность отдыхающих. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.

Инициатива УМВД направлена на повышение туристической привлекательности города. Наличие поста в оживленном месте позволит не только предотвращать преступления, но и создаст у жителей и гостей города ощущение защищенности.

Пост оснащен всем необходимым для работы полицейских. В случае происшествий граждане могут сразу обратиться к дежурным сотрудникам. Власти рассчитывают, что новый пункт полиции снизит уровень правонарушений в этой зоне.