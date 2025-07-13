На набережной Владивостока появился стационарный пост полиции

Во Владивостоке на пляже Юбилейный открыли стационарный пост полиции. Он расположен рядом с фонтаном и будет работать круглосуточно, чтобы оперативно реагировать на правонарушения и обеспечивать безопасность отдыхающих. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.
Инициатива УМВД направлена на повышение туристической привлекательности города. Наличие поста в оживленном месте позволит не только предотвращать преступления, но и создаст у жителей и гостей города ощущение защищенности.
Пост оснащен всем необходимым для работы полицейских. В случае происшествий граждане могут сразу обратиться к дежурным сотрудникам. Власти рассчитывают, что новый пункт полиции снизит уровень правонарушений в этой зоне.