В РПЦ призвали не освящать казино, кальянные и тату-салоны

— Церковь не будет благословлять, освящать ничего такого, что в принципе своем предназначено для зла, то есть греха. Ну можно упомянуть, например, игорный дом какой-нибудь или дом разврата. Ну и распивочные заведения, кальянные. Татуировка, конечно, вредное дело, — заявил Макарий в разговоре с РИА Новости.