В РПЦ призвали не освящать казино, кальянные и тату-салоны

Православный священник не может освящать игорные дома, кальянные и тату-салоны. Об этом в воскресенье, 13 июля, заявил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ, иеромонах Макарий (Маркиш).
Священнослужитель отметил различие между освящением и благословением, которые нередко путают. По его словам, освящение применяется по отношению к храмам, соборам и часовням, тогда как благословение — к жилым помещениям и хозяйственным постройкам.
Иеромонах также отметил, что самым крупным объектом, который ему лично довелось освящать, был торговый центр.
— Церковь не будет благословлять, освящать ничего такого, что в принципе своем предназначено для зла, то есть греха. Ну можно упомянуть, например, игорный дом какой-нибудь или дом разврата. Ну и распивочные заведения, кальянные. Татуировка, конечно, вредное дело, — заявил Макарий в разговоре с РИА Новости.
Священник Георгий Петров в свою очередь отметил, что некоторые молитвы, в том числе попытки обратиться за помощью к злым силам или бесам, считаются запретными в Русской православной церкви.
Кроме того, настоятель храма святой Софии в Великом Новгороде отец Андрей Ковалев сообщил, что так называемые черные иконы, которые обладают особым духовным статусом, не являются выдумкой и хранятся в ряде православных храмов, но не выставляются для всеобщего поклонения.