У самарцев старше 60 лет могут возникнуть трудности при вождении авто

В России хотят обновить подходы к допуску автолюбителей старшего возраста к управлению машинами.
Изменения прописали в проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения в стране до 2030 года и на перспективу до 2036-го. В документе сказано: с 2017-го по 2014 на 25% выросло число ДТП по вине водителей старше 60.
Еще на 33% повысилось количество погибших в таких происшествиях, на 22% — раненых. Уточняют: чаще аварии возникают из-за автолюбителей старшего возраста. Причем в доли населения ожидают их увеличение (25,8% к 2030-му и 27,7 — к 2036-му).
Из-за этого решили поменять подходы к «определению их пригодности к безопасному участию в дорожном движении», пишет ТАСС со ссылкой на авторов проекта. Также планируют обновлять инфраструктуру и «конструкции транспортных средств».
Ранее в Приволжском районе Самарской области 83-летний водитель «Весты» влетел в контейнер и погиб.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.