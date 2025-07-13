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У самарцев старше 60 лет могут возникнуть трудности при вождении авто

В России хотят обновить подходы к допуску автолюбителей старшего возраста к управлению машинами.

В России хотят обновить подходы к допуску автолюбителей старшего возраста к управлению машинами.

Изменения прописали в проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения в стране до 2030 года и на перспективу до 2036-го. В документе сказано: с 2017-го по 2014 на 25% выросло число ДТП по вине водителей старше 60.

Еще на 33% повысилось количество погибших в таких происшествиях, на 22% — раненых. Уточняют: чаще аварии возникают из-за автолюбителей старшего возраста. Причем в доли населения ожидают их увеличение (25,8% к 2030-му и 27,7 — к 2036-му).

Из-за этого решили поменять подходы к «определению их пригодности к безопасному участию ‎в дорожном движении», пишет ТАСС со ссылкой на авторов проекта. Также планируют обновлять инфраструктуру и «конструкции транспортных средств».

Ранее в Приволжском районе Самарской области 83-летний водитель «Весты» влетел в контейнер и погиб.

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