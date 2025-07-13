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В Омске найдено тело утонувшего человека

Подробности очередной омской трагедии на воде пока не известны.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 12 июля, в паблике «Инцидент Омск» соцсети «Вконтакте», появилось сообщение очевидцев об очередном утонувшем в Иртыше человеке.

«Сегодня в Омске утонул человек. Тело вытащили. Полиция оцепила место» — отмечают в комментарии горожане.

Пост сопровождается фотографией, сделанной очевидцем трагедии. Из подробностей происшествия стало известно, что тело утонувшего найдено на набережной Иртыша. Конкретное место в сообщении не уточняется. В официальных структурах пока никак не прокомментировали очередную трагедию на воде.

Ранее мы писали, что в Омской области за июнь утонули 16 человек, включая пятерых детей.