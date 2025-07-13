В Омске найдено тело утонувшего человека

Вчера, 12 июля, в паблике «Инцидент Омск» соцсети «Вконтакте», появилось сообщение очевидцев об очередном утонувшем в Иртыше человеке.
«Сегодня в Омске утонул человек. Тело вытащили. Полиция оцепила место» — отмечают в комментарии горожане.
Пост сопровождается фотографией, сделанной очевидцем трагедии. Из подробностей происшествия стало известно, что тело утонувшего найдено на набережной Иртыша. Конкретное место в сообщении не уточняется. В официальных структурах пока никак не прокомментировали очередную трагедию на воде.
Ранее мы писали, что в Омской области за июнь утонули 16 человек, включая пятерых детей.