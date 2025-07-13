В Омске найдено тело утонувшего человека

Пост сопровождается фотографией, сделанной очевидцем трагедии. Из подробностей происшествия стало известно, что тело утонувшего найдено на набережной Иртыша. Конкретное место в сообщении не уточняется. В официальных структурах пока никак не прокомментировали очередную трагедию на воде.