Эхо зимы: в Перми директора УК будут судить за падение льда с крыши на пятилетнего ребенка

В Орджоникидзевском районе Перми направлено в суд уголовное дело в отношении директора управляющей компании, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю. Руководителя управляющей организации обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего причинен тяжкий вред здоровью ребенка.
Зимой в доме, находящемся в управлении УК, произошел сход снега и льда с крыши. Пострадавшему ребенку нанесены травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Дело уже передано в суд, где его рассмотрят по существу.