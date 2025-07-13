На Иссык-Куле применили подводные дроны для изучения затопленного города

«Мы хотим отработать те методики, которые позволяют исследовать памятник до того, как начать его раскапывать. Это заставляет нас учиться придумывать методы, которые позволяют сначала максимум информации снять с памятника, не разрушая его раскопками. Мы как раз сейчас над этим работаем. И один из этапов под эгидой РГО — очень интересный проект. Совместно с ребятами-технарями из Москвы и Санкт-Петербурга мы используем роботов для подводных работ, которые нам позволят ускориться», — пояснил глава экспедиции.