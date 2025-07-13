Сотни авто встали на Крымском мосту: из-за чего появляются жуткие пробки и как пройти осмотр, не теряя времени

К утру 13 июля в пробке на Крымском мосту скопилось более тысячи машин.
У Крымского моста зафиксирован значительный транспортный затор. Со стороны Тамани в пробке ожидают своей очереди свыше тысячи автомобилей. Сложившаяся ситуация начала развиваться еще в ночное время.
Автовладельцы отмечают не только длительное ожидание в заторе, но и медленный процесс прохождения досмотра. Дополнительные затруднения, по словам очевидцев, создают водители, пытающиеся объехать пробку по обочине. Подробнее о том, какая ситуация на мосту в данный момент, из-за чего появляются пробки и как быстро пройти осмотр — в материале URA.RU.
Пробка начала образовываться под утро.
Ночью, в 2:00 по МСК затруднений в проезде не было. Однако спустя два часа перед пунктами досмотра скопилось уже 269 транспортных средств. Уже тогда время ожидания составляло около двух часов. Спустя час, к 5:00 по МСК, количество машин увеличилось более чем в 2 раза — 652 авто. Возросло и время ожидания — до двух часов.
Сколько машин сейчас стоит со стороны Тамани.
За несколько часов пробка на мосту сильно разросласьФото: Официальный сайт «Крымский мост».
Этим утром более тысячи машин скопилось в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани. Пробка быстро растет. Еще недавно в заторе находилось 902 автомобиля. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации на мосту.
«В очереди со стороны Тамани находится 1055 транспортных средств. Ожидание более трех часов.», — говорится в сообщении telegram-канала.
При этом если со стороны Керчи в 6:00 по МСК машин не было, то теперь очередь скопилась и там. Сейчас в пробке находятся 198 автомобилей.
Что пишут люди о ситуации на Крымском мосту.
В основном люди сетуют на долгое ожидание и тех, кто пытается объехать затор по обочинеФото: Официальный сайт «Крымский мост».
В основном люди информируют о том, откуда тянется пробка и сколько километров удалось проехать в час. Некоторые отмечают, что пришлось встать заранее, однако это все равно не спасло их от попадания в затор.
«Встали в 2:00 (по МСК — прим. URA.RU), стояли 40 минут. Машин много, ночь хотя. Досмотр прошли, но еще стоим 20 минут на выезд на мост. Короче, многие решили ехать ночью», — написал пользователь в telegram-канале в чате Крымского моста.
Другие же автовладельцы сообщают о том, за сколько они прошли досмотр. В среднем время его прохождения занимает от 20 до 40 минут. Однако особо нервируют людей те, кто пытается объехать пробку по обочине, тем самым лишь увеличивая очередь. Люди отмечают, в местах скоплений дежурят экипажи ДПС, которые оперативно ловят нарушителей.
Из-за чего это происходит.
Большая очередь на Крымском мосту связана с увеличением потока туристов и мерами безопасностиФото: Официальный сайт «Крымский мост».
Большой затор со стороны Тамани связан с тем, что в этом году кратно выросло количество желающих отдохнуть на полуострове. В Минтрансе России рассказали, что в целях безопасности на въезд в Крым перед транспортным переходом через Керченский пролив работает две площадки, на которых задействованы все посты ручного досмотра.
Сотрудники управления ведомственной охраны министерства осуществляют досмотр транспортных средств, проверяя в среднем около 650 автомобилей в час.
В начале июля стало известно, что контрольно-пропускные пункты у Крымского моста функционируют на полной мощности. На таманской стороне действуют 60 зон ручного досмотра, на керченской — 50. Для ожидающих в очереди свыше полутора часов волонтеры организовали раздачу питьевой воды. А 5 июля движение на мосту и вовсе было перекрыто.
В Минтрансе также добавили, что мост является не единственным способом попасть на полуостров. Существует альтернативный автомобильный маршрут, который проходит через Мариуполь и Мелитополь.
Можно ли пройти осмотр быстро.
Отдыхающим советуют держать под рукой документы и быть готовым оперативно показать содержимое багажаФото: Официальный сайт «Крымский мост».
Водители, намеревающиеся пересечь Крымский мост, обязаны проходить проверку на специально оборудованных пунктах досмотра. Время, затрачиваемое на досмотр одного легкового автомобиля, составляет в среднем шесть минут, тогда как обследование автобуса может занимать до пятнадцати минут, рассказали в «Росавтодоре». Водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра, аналогичную той, что предусмотрена в аэропортах.
Перед пунктом досмотра транспортные средства направляются либо на инспекционно-досмотровый комплекс для аппаратной проверки, либо на ручной досмотр. Решение принимается в зависимости от объема и размеров багажа. Ручная процедура занимает значительно меньше времени, поэтому рекомендуется ограничиться минимальным количеством вещей и упаковывать их максимально компактно.
Машины, которые направили для аппаратного досмотра, заезжают на специализированную площадку. Там сотрудники регулируют их движение, определяют последовательность и указывают место остановки. После этого водитель, имея при себе документы на автомобиль и перевозимый груз (если таковой имеется), следует за сотрудником комплекса для осуществления требуемой проверки. В рамках данной процедуры осуществляется регистрация процесса сканирования транспортного средства, а полученное изображение анализируется оператором на мониторе.
Время досмотра сейчас занимает от 20 до 40 минутФото: Официальный сайт «Крымский мост».
После этого водитель направляется в зону транспортной безопасности. В случае возникновения у сотрудников дополнительных вопросов относительно содержимого автомобиля, они имеют право потребовать предъявить для досмотра предметы, вызвавшие подозрения.
В ходе проведения ручного досмотра водителю и пассажирам следует учитывать, что все имеющиеся в автомобиле сумки и коробки потребуется перенести в зал досмотра для проверки с помощью специального оборудования. Помимо этого, сотрудники Управления ведомственной охраны Минтранса РФ вправе потребовать открыть их и показать вещи. В процессе досмотра осматриваются все отделения, полости и ниши транспортного средства с целью выявления предметов и веществ, запрещенных к перемещению в зону транспортной безопасности.
Также перед въездом на мост находится заправка. На ней можно купить воды, воспользоваться уборной и заправить машину, чтобы пребывание в пробке было наиболее комфортным. Кроме того, отдыхающим важно помнить, что существует телефон горячей линии оперативного ситуационного центра Минтранса РФ по обеспечению транспортной логистики — +7 (499) 495−00−11.