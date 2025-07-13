Сотни авто встали на Крымском мосту: из-за чего появляются жуткие пробки и как пройти осмотр, не теряя времени

Ночью, в 2:00 по МСК затруднений в проезде не было. Однако спустя два часа перед пунктами досмотра скопилось уже 269 транспортных средств. Уже тогда время ожидания составляло около двух часов. Спустя час, к 5:00 по МСК, количество машин увеличилось более чем в 2 раза — 652 авто. Возросло и время ожидания — до двух часов.