В Волгограде готовят к открытию ещё три официальных пляжа

Ещё два места отдыха у воды без купания должны в ближайшее время открыться в Советском районе Волгограда на правом берегу Волги (набережная им. Тулака), а также в Тракторозаводском районе (напротив отеля «Старт»). Обе площадки проходят комиссионную приёмку.