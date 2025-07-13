Боец Уокер вышел на турнир UFC под «Матушку-землю» и заговорил на русском

Бразильский боец Вальтер Уокер вышел на ринг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под песню «Матушка-земля» и одержал победу над американцем Кеннеди Нзечукву.
После поединка 27-летний спортсмен, говоря на русском языке, поблагодарил своих близких за поддержку.
«Я хочу говорить по-русски. Я хочу сказать спасибо моей семье, моей жене, моему тренеру», — сказал Уокер.
Он также заявил о своей любви к России. Затем спортсмен повторил своё обращение, перейдя на английский и португальский языки.
Напомним, в 2019 году Уокер перебрался в РФ. Сейчас он живёт в селе Ромашково Московской области. Боец взял замуж гражданку России. Пара воспитывает дочь. С 2024 года Вальтер Уокер выступает в UFC.