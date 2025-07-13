Священник назвал места, которые нельзя освящать

Ранее священник Александр Ермолин объяснил, как освящать дом после смерти жильца. Он отметил, что смерть человека не требует повторного освящения дома, так как усопший не приносит негативной энергетики. Православные не верят в плохую или хорошую энергетику. Однако дом следует освятить, если в нем проводились обряды или бывали сатанисты. Иерей подчеркнул, что это единственная причина для переосвящения, и другие особые факты не приводятся в церковных правилах, передает MK.RU.