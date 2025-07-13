В Госдуме предупредили о скрытом сборе данных через мобильные трекеры

«Например, даже простое открытие приложения может передать данные о вашем IP-адресе, геолокации, модели устройства, уровне заряда батареи и установленном языке. Эти сведения могут использоваться не только для маркетинга, но и для формирования поведенческих моделей. Часто пользователь формально соглашается на передачу данных, не читая пользовательское соглашение или политику конфиденциальности. При этом многие иностранные сервисы намеренно делают эти документы сложными, длинными и запутанными, чтобы скрыть реальный масштаб сбора информации. В некоторых случаях данные могут передаваться третьим сторонам или использоваться для обучения алгоритмов без ведома пользователя», — объяснил парламентарий.