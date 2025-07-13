В Госдуме предупредили о скрытом сборе данных через мобильные трекеры

Иностранные сервисы незаметно для пользователей собирают их личные данные. В ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, сообщил РИА Новости Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия».
«Сбор персональных данных — один из ключевых ресурсов цифровых платформ, и многие иностранные сервисы делают это без ведома пользователей. В ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя. Всё это позволяет формировать подробные цифровые профили без явного согласия человека», — сказал он.
По словам депутата, особенно активно собираются так называемые метаданные — это информация не о содержании, а о контексте: когда, где и как пользователь взаимодействует с сервисом.
«Например, даже простое открытие приложения может передать данные о вашем IP-адресе, геолокации, модели устройства, уровне заряда батареи и установленном языке. Эти сведения могут использоваться не только для маркетинга, но и для формирования поведенческих моделей. Часто пользователь формально соглашается на передачу данных, не читая пользовательское соглашение или политику конфиденциальности. При этом многие иностранные сервисы намеренно делают эти документы сложными, длинными и запутанными, чтобы скрыть реальный масштаб сбора информации. В некоторых случаях данные могут передаваться третьим сторонам или использоваться для обучения алгоритмов без ведома пользователя», — объяснил парламентарий.
Депутат подчеркнул, что опасность заключается в том, что собранные сведения могут попадать в другие юрисдикции, где контроль со стороны пользователя или государства практически невозможен.
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