Где припарковаться во время ALEM FEST 2025 в Астане

Официальный сайт акимата Астаны сообщает, что припарковаться можно будет на территории стадиона «Астана Арена», ледового дворца «Алау», МЛД «Барыс Арена», велотрека «Сарыарка», Ботанический сад со стороны улиц Бухар жырау и Орынбор, улицы Керей-Жанибек хандар и в других местах парковок.