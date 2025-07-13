Исследование показало, кому чаще всего одобряют микрозаймы в России

«Чаще всего одобрение по займам в июне этого года получали финансисты (73,6%), медики (71,3%) и госслужащие (69,6%). Эти же профессии отметились и самыми крупными одобряемыми суммами», — говорится в исследовании, в рамках которого были проанализированы более 500 тысяч заявок на займы в июне 2025 и 2024 годов.