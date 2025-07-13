Самарские «Крылья» проиграли перед стартом РПЛ «Ахмату» в Подмосковье 12 июля

В субботу вечером «Зелено-бело-синие» уступили грозненцам с минимальным счетом в крайнем «товарняке» перед началом нового сезона — 0:1 (12+).
Первые 5 минут матча прошли без опасных моментов. На 10-й самарцы били штрафной, но Раков попал в стенку. Далее обменялись неточными дальними ударами. Также «Ахмат» организовал несколько опасных подходов к воротам «КС».
На перерыв команды ушли с нулевой ничьей. После были замены и еще один удар со стандарта со стороны «Крыльев». А на 80-й грозненский клуб с контратаки забил единственный гол. Отличился 21-летний полузащитник Магомед Якуев.
Ближайшая встреча волжан состоится 19 июля. В Самаре сыграют с тольяттинским «Акроном» (12+).
На днях «Крылья Советов» подписали контракт с костариканским футболистом Джимми Марином.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.