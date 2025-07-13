Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарские «Крылья» проиграли перед стартом РПЛ «Ахмату» в Подмосковье 12 июля

В субботу вечером «Зелено-бело-синие» уступили грозненцам с минимальным счетом в крайнем «товарняке» перед началом нового сезона — 0:1 (12+).

В субботу вечером «Зелено-бело-синие» уступили грозненцам с минимальным счетом в крайнем «товарняке» перед началом нового сезона — 0:1 (12+).

Первые 5 минут матча прошли без опасных моментов. На 10-й самарцы били штрафной, но Раков попал в стенку. Далее обменялись неточными дальними ударами. Также «Ахмат» организовал несколько опасных подходов к воротам «КС».

На перерыв команды ушли с нулевой ничьей. После были замены и еще один удар со стандарта со стороны «Крыльев». А на 80-й грозненский клуб с контратаки забил единственный гол. Отличился 21-летний полузащитник Магомед Якуев.

Ближайшая встреча волжан состоится 19 июля. В Самаре сыграют с тольяттинским «Акроном» (12+).

На днях «Крылья Советов» подписали контракт с костариканским футболистом Джимми Марином.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше