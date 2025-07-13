18 техногенных пожаров и 13 возгораний травы потушили в Ростовской области

За сутки 12 июля 2025 года в Ростовской области потушили 18 техногенных пожаров и 13 возгораний сухой растительности, также ликвидировали последствия одного ДТП. Одного человека спасли при пожаре, сообщают в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.