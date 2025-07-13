18 техногенных пожаров и 13 возгораний травы потушили в Ростовской области

За сутки 12 июля 2025 года в Ростовской области потушили 18 техногенных пожаров и 13 возгораний сухой растительности, также ликвидировали последствия одного ДТП. Одного человека спасли при пожаре, сообщают в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
В общей сложности на местах происшествий задействовали 416 человек личного состава и 104 единицы техники.
Также спасатели предоставили прогноз погоды на сегодня, 13 июля. День должен пройти с переменной облачностью, во второй половине дня и вечером местами возможны кратковременный дождь, гроза. В остальной период преимущественно без осадков.
Ветер ожидается восточной четверти 7−12 м/с, иногда с порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха днем +34−39, во второй половине дня — до +40−42 градусов. Сохранится пожароопасность 4 и 5 классов.
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