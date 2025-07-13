Директор «Инвенторус» Елфимов: ежедневно в платформу загружается 46 тыс. статей

«Никола» просматривает все эти 260 тысяч источников, структурирует их, индексирует, размечает. И делает это быстро, потому что он умеет применять гибридный (векторный) семантический поиск, который в мире еще никто не использует на таких массивах научных данных. Это поиск по смыслу, который реализуется через режим Copilot. В отличие от традиционного поиска по ключевым словам, он учитывает контекст запроса и документов, что особенно важно для узкоспециализированных тем и при наличии вариантов терминологии.