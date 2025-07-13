Врач Казарян: развить мозг помогают шесть типов головоломок

«Таким условием является рефлексия процесса, который сначала приводит к затруднению, к переживанию безысходности, тупику, а потом выводит из тупика. В процессе рефлексии человек осознает то, как он действует, устанавливает отношения между способом своих действий и тем негативным результатом, к которому он приводит. Рефлексируя свой способ, он может осознанно его менять, “овладевать” им, и это способствует развитию мышления и самой рефлексии. Если способ найден, то в процессе рефлексии он закрепляется как успешный опыт преодоления затруднения. Таким образом, рефлексия способствует развитию и мышления, и личности в целом, делая процесс решения головоломок не просто интересным, но и полезным для человека. А без рефлексии — это пустая трата времени», — отметил специалист.