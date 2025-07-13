Москвичам в воскресенье пообещали медленное отступление жары

В воскресенье, 13 июля, жаркая погода в Москве начнет постепенно отступать. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Пик экстремальных температур пройден! жара начнет медленное отступление», — заявил синоптик.
По словам специалиста, в течение дня в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня воскресенья пройдут кратковременные ливни с грозами.
Температура воздуха составит от +29 до +34 градусов. Восточный ветер подует со скоростью 3−8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать до 747 мм ртутного столба.
Ранее сообщалось, что в Москве в субботу выпало почти рекордное количество осадков.