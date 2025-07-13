МЧС начало штрафовать водителей скутеров на Чарваке и на других водоёмах

На кадрах видно, как они выполняют манёвры на высокой скорости, не думая о последствиях. Подобное поведение вызывает серьёзную тревогу, ведь в стране уже были зафиксированы трагические случаи с участием скутеров.
Сразу после появления видеороликов Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) опубликовало официальное предупреждение. Ведомство напомнило, что подобные действия на воде рассматриваются как нарушение правил эксплуатации маломерных судов. Нарушителям грозят не только крупные штрафы, но и лишение права управления водным транспортом.
Министерство также призвало граждан быть ответственными и не пренебрегать правилами безопасности на воде — не подвергать риску свою жизнь и жизни других отдыхающих.
Кроме того, инспекторы МЧС уже установили личность одного из нарушителей, видео с которым активно распространялось в интернете. Выяснилось, что она управляла скутером без соответствующего удостоверения и без инструктора, что является грубым нарушением действующих норм.
В отношении девушки уже назначен административный штраф, готовятся документы для передачи в суд.
В министерстве напомнили, что управление водным скутером без удостоверения, без инструктора, а также выполнение опасных манёвров и дрифтов, ставящих под угрозу жизнь и здоровье других, строго запрещено.