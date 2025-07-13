Бывшая народная артистка Украины получила гражданство России: налоговой направили уведомление

Напомним, в апреле этого года, когда певица собиралась в тур по России, стало известно, что она поменяла свой украинский паспорт и передала новые данные в налоговую — как раз перед гастролями. Сайт KP.RU подробно рассказывал о ситуации Ани Лорак с гражданством.