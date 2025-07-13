Бывшая народная артистка Украины получила гражданство России: налоговой направили уведомление

Певица Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, уведомила налоговую службу о получении российского гражданства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юридические документы.
В феврале прошлого года украинская певица Ани Лорак подала заявление на получение российского паспорта. В июне стало известно, что она получила гражданство России. Сообщалось, что 9 июня ей был выдан российский паспорт. При этом артистка сохранила свое настоящее имя Каролина.
Заявление о получении паспорта Ани Лорак направила в налоговую 30 июня, а официальные изменения внесли 6 июля.
Напомним, в апреле этого года, когда певица собиралась в тур по России, стало известно, что она поменяла свой украинский паспорт и передала новые данные в налоговую — как раз перед гастролями. Сайт KP.RU подробно рассказывал о ситуации Ани Лорак с гражданством.
Ани Лорак была народной артисткой Украины. Это звание было присвоено ей в 2008 году. Однако, в 2024 году она была лишена этого звания.