В Забайкалье начался спад паводковых вод

— Сегодня ожидаем спад воды, за счет чего уйдет вода с приусадебных участков. В настоящее время сформированы оценочные комиссии. Они с сегодняшнего дня начнут проверку участков и оценку нанесенного ущерба, — сказал и.о. начальника ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Антон Маркелов.