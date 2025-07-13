В Забайкалье начался спад паводковых вод

Уровень воды в реке Читинка постепенно снижается, освобождая подтопленные дачные участки. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС Забайкалья, по данным на 10:00 13 июля, показатель составляет 372 см, что на 42 см выше опасной отметки.
— Сегодня ожидаем спад воды, за счет чего уйдет вода с приусадебных участков. В настоящее время сформированы оценочные комиссии. Они с сегодняшнего дня начнут проверку участков и оценку нанесенного ущерба, — сказал и.о. начальника ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Антон Маркелов.
Своевременно проведенные берегоукрепительные работы помогли минимизировать последствия разлива.