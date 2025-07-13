Жара до +42 градусов и небольшой дождь ожидаются в Ростовской области 13 июля

Сегодня, 13 июля, в Ростовской области сохранится экстремальная жара, но местами возможны осадки. Об этом сообщают синоптики и спасатели МЧС.
По прогнозу, день должен пройти с переменной облачностью, во второй половине дня и вечером местами могут пройти кратковременный дождь с грозой. В остальной период будет преимущественно без осадков.
Ветер — восточной четверти 7−12 м/с, иногда с порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха днем составит +34−39, а во второй половине дня поднимется до +40−42 градусов. Сохранится пожароопасность 4 и 5 классов.
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