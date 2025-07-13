Глава РФС Дюков: за последний год системных ошибок рефери на играх «КС» не было

Президент Российского футбольного союза рассказал, что правоохранители продолжают расследование после слов губернатора 63-го региона о долге волжан в 36 млн рублей за судейство.
Информация о задолженности «Крыльев» перед лицами, которые якобы могли бы повлиять на результаты матчей, появилась в конце ноября прошлого года. В январе 2025-го завели уголовное дело. А в феврале силовики приходили с обысками к агентам игроков самарцев.
Президент РФС Александр Дюков объяснил: расследование продолжается, но новой информации по делу у него нет.
«Всю информацию, которая у нас была, в правоохранительные органы передали. Также провели анализ всех матчей “Крыльев” за последний год. Были ошибки как в пользу, так и против команды, но ничего системного не обнаружили», — заявил глава футбольного ведомства «Матч ТВ».
На днях «зелено-бело-синие» уступили «Ахмату» в Подмосковье со счетом 0:1. Это была последняя товарищеская встреча перед стартом нового сезона.
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