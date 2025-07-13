Глава РФС Дюков: за последний год системных ошибок рефери на играх «КС» не было

«Всю информацию, которая у нас была, в правоохранительные органы передали. Также провели анализ всех матчей “Крыльев” за последний год. Были ошибки как в пользу, так и против команды, но ничего системного не обнаружили», — заявил глава футбольного ведомства «Матч ТВ».