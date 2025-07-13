Мошенники перед началом приемной кампании атаковали абитуриентов и их родителей

Так, например, злоумышленники создают фейковые telegram-каналы от имени Минобрнауки, где распространяют ложную информацию и рассылают запросы на передачу личных данных. В министерстве отметили, что при возникновении сомнительных ситуаций, связанных с поступлением, абитуриенты и их родители могут обратиться за разъяснениями по контактам на официальном сайте ведомства. Однако, чтобы обезопасить себя, необходимо проверять подлинность информационных источников, блокировать подозрительные звонки, не передавать данные, открывающие доступ к личным финансам.