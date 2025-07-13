Мошенники перед началом приемной кампании атаковали абитуриентов и их родителей

Мошенники начали создавать фиктивные telegram-каналы от имени Минобрнауки РФ.
Перед стартом приемной кампании мошенники начали предлагать абитуриентам и их родителям платное «гарантированное» поступление на бюджетные места в вузах. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.
«В связи с началом приемной кампании в соцсетях и мессенджерах возрастает число фиктивных предложений для абитуриентов и их родителей за отдельную плату “решить вопрос” о якобы “гарантированном поступлении” в высшие учебные заведения на бюджетные места», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.
Так, например, злоумышленники создают фейковые telegram-каналы от имени Минобрнауки, где распространяют ложную информацию и рассылают запросы на передачу личных данных. В министерстве отметили, что при возникновении сомнительных ситуаций, связанных с поступлением, абитуриенты и их родители могут обратиться за разъяснениями по контактам на официальном сайте ведомства. Однако, чтобы обезопасить себя, необходимо проверять подлинность информационных источников, блокировать подозрительные звонки, не передавать данные, открывающие доступ к личным финансам.
Ранее эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта отмечали, что с началом июля мошенники стали активно использовать сезонные схемы обмана, в том числе фиктивные предложения о поступлении в вузы и колледжи. Злоумышленники маскируются под сотрудников госструктур, создают поддельные сайты и чаты, чтобы собирать персональные данные и деньги у абитуриентов и их родителей. Специалисты советуют тщательно проверять источники информации и не переводить средства незнакомым лицам.