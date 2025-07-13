Эксперт Хрустова напомнила, когда нужно заплатить НДФЛ за 2024 год

Отчитаться нужно, если доход получен без посредника — например, от продажи квартиры или аренды. Ставка — 13 процентов, а с суммы свыше пяти миллионов рублей — 15 процентов. Декларацию за 2024 год нужно было подать до 30 апреля, налог уплатить — до 15 июля.