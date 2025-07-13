Эксперт Хрустова напомнила, когда нужно заплатить НДФЛ за 2024 год

Российские налогоплательщики, подавшие в налоговые органы декларации о доходах за 2024 год, обязаны уплатить подоходный налог не позднее конца дня 15 июля. Об этом напомнила доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова.
В большинстве случаев НДФЛ в России удерживают налоговые агенты, и декларация не требуется.
Отчитаться нужно, если доход получен без посредника — например, от продажи квартиры или аренды. Ставка — 13 процентов, а с суммы свыше пяти миллионов рублей — 15 процентов. Декларацию за 2024 год нужно было подать до 30 апреля, налог уплатить — до 15 июля.
— Оплатить налог на доходы по форме 3-НДФЛ нужно не позднее 15 июля года, следующего за отчетным. Начиная с 16 июля за каждый день просрочки будет начисляться пеня, — отметила Любовь Хрустова в разговоре с РИА Новости.
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