Грузди, лисички, маслята: омичи хвалятся урожаем грибов после затяжных дождей

Обильные дожди, идущие несколько дней в регионе, дали своеобразный старт росту грибов. Омичи везут из лесов неплохие урожаи маслят (Омский, Черлакский и Саргатский районы), лисичек (Тевризский и Калачинский районы), а также груздей (Черлакский и Марьяновский районы). Однако, есть и районы, где грибов пока нет. Печалятся их отсутствием жители Колосовского района и Муромцевского районов.