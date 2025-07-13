Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузди, лисички, маслята: омичи хвалятся урожаем грибов после затяжных дождей

В соцсетях появились фотографии хорошего урожая грибов, собираемого в разных районах Омской области.

Источник: Комсомольская правда

После затяжных дождей в лесах Омской области пошли в рост грибы. Фотографиями собранного урожая омичи горделиво делятся в паблике «Грибники Омска и Омской области».

Обильные дожди, идущие несколько дней в регионе, дали своеобразный старт росту грибов. Омичи везут из лесов неплохие урожаи маслят (Омский, Черлакский и Саргатский районы), лисичек (Тевризский и Калачинский районы), а также груздей (Черлакский и Марьяновский районы). Однако, есть и районы, где грибов пока нет. Печалятся их отсутствием жители Колосовского района и Муромцевского районов.