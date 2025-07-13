Абитуриентов предупредили о мошенниках в период приемной кампании: подробнее

Минобрнауки РФ предупредило россиян об участившихся случаях мошенничества в период приемной кампании. Абитуриенты и их родители в соцсетях и мессенджерах получают предложения о якобы «гарантированном» зачислении на бюджетные места, но за дополнительную плату.
«Возрастает число фиктивных предложений для абитуриентов и их родителей за отдельную плату решить вопрос о якобы гарантированном поступлении в высшие учебные заведения на бюджетные места», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Отмечаются случаи создания фейковых групп в мессенджере Telegram, через которые от имени «руководства Минобрнауки» мошенники рассылали заведомо ложные данные. Как сообщается, такие каналы могут содержать фишинговые рассылки, а также запросы на передачу личных данных.
В ведомстве уточнили, что при возникновении сомнительных ситуаций абитуриенты и их родители могут обратиться за помощью и разъяснениями в Минобрнауки РФ по контактам, которые представлены на официальном сайте.
В МВД России накануне рассказали, что мошенники массово предлагают гражданам сдать в аренду банковские карты и личные кабинеты в банках. Взамен они якобы собираются заключить сделку с криптовалютой и обещают мнимую юридическую безопасность.