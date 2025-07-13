Корпорация Илона Маска инвестирует в ИИ Grok, который создал Илон Маск

Принадлежащая изобретателю Илону Маску корпорация технологий освоения космоса SpaceX собирается инвестировать в фирму-разработчика искусственного интеллекта Grok, основателем которой также является Илон Маск. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает The Wall Street Journal.
По данным журналистов, SpaceX намеревается вложить порядка 2 миллиардов долларов в развитие чат-бота своего же исполнительного директора. Отмечается, что эти вливания станут частью стратегии по привлечению дополнительных капиталовложений, которые могут достигнуть 5 миллиардов.
Согласно информации WSJ, руководство SpaceX также планирует внедрить разработанный коллегами из xAI ИИ Grok в свою глобальную систему спутниковой связи Starlink.
Стоит отметить, что последствия развития данной модели искусственного интеллекта могут оказаться непредсказуемыми. Всего неделей ранее бот Grok внезапно стал комплементарно отзываться о фюрере Третьего Рейха Адольфе Гитлере.