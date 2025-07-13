Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен подвергла критике в соцсети X заявление немецкого генерала Кристиана Фройдинга о возможности ударов по России.
«Современной политикой ФРГ в отношении Украины правительство движется к прямой конфронтации с Россией. Идеи генерал-майора Фройдинга по применению дальнобойного оружия против российской территории вызывают тревогу. Вместо постоянной провокации новой эскалации сейчас требуются политическая осмотрительность и четкий отказ от военных авантюр», — говорится в публикации.
Руководитель рабочей группы по помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил о планах передачи Киеву первых дальнобойных систем в рамках германо-украинского соглашения до конца июля.
«Инициатива стартовала в конце мая, и уже в последних числах этого месяца ВСУ получат первые комплексы вооружения большой дальности. Впоследствии их количество достигнет трехзначной цифры», — отметил он. Находящийся в Киеве генерал уточнил, что это усилит украинскую ПВО, а объем поставок рассчитан на несколько месяцев. Он также сообщил о подписании соглашения между украинским оборонным сектором и Минобороны Украины при финансовой поддержке Германии.
Фройдинг подчеркнул необходимость дальнобойных систем для поражения аэродромов, складов и военных объектов на российской территории. В РФ предупредили, что применение такого оружия при германской поддержке сделает ФРГ прямым участником конфликта.