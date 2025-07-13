В ФРГ раскритиковали генерала Фройдинга об ударах по России

«Инициатива стартовала в конце мая, и уже в последних числах этого месяца ВСУ получат первые комплексы вооружения большой дальности. Впоследствии их количество достигнет трехзначной цифры», — отметил он. Находящийся в Киеве генерал уточнил, что это усилит украинскую ПВО, а объем поставок рассчитан на несколько месяцев. Он также сообщил о подписании соглашения между украинским оборонным сектором и Минобороны Украины при финансовой поддержке Германии.