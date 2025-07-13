Роспотребнадзор оценил риски распространения чумы в России

В конце июня в населенных пунктах Моховой Привал и Захаровка Муромцевского района Омской области ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней. Инфекция является крайне опасной именно для свиней, но совершенно безвредна для человека и других видов животных. Эффективного лечения от африканской чумы свиней пока не существует.