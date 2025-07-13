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Роспотребнадзор оценил риски распространения чумы в России

Отлаженная система эпиднадзора в России сводит к минимуму риски распространения чумы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отлаженная система эпиднадзора в России сводит к минимуму риски распространения чумы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что специалисты надзорного ведомства постоянно отслеживают санитарно-эпидемиологическую обстановку за рубежом и контролируют эпидриски. Усиленный санитарно-карантинный контроль осуществляется во всех пунктах пропуска, в том числе с применением системы «Периметр».

— В России, несмотря на наличие природных очагов чумы, подобная ситуация маловероятна благодаря налаженной системе активного эпидемиологического надзора, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее житель американского штата Аризона скончался от чумы. Сообщается, что, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь и попытки проведения реанимационных мероприятий, спасти пациента не удалось.

В конце июня в населенных пунктах Моховой Привал и Захаровка Муромцевского района Омской области ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней. Инфекция является крайне опасной именно для свиней, но совершенно безвредна для человека и других видов животных. Эффективного лечения от африканской чумы свиней пока не существует.