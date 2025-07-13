Бесплатный участок трассы М-4 в Ростовской области частично обновили

Речь идет о работах в районе 1062 км. Напомним, обновление на указанном отрезке пути планируется в два этапа. К этому моменту задачи выполнили на правой стороне проезжей части. Восстановительные работы включали частичную замену балок, бетонных слоев, гидроизоляции и покрытия. Также установили новое барьерное и перильное ограждения, нанесли разметку.