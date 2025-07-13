Бесплатный участок трассы М-4 в Ростовской области частично обновили

В Ростовской области завершили первый этап ремонта путепровода на альтернативном (бесплатном) участке трассы М-4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».
Речь идет о работах в районе 1062 км. Напомним, обновление на указанном отрезке пути планируется в два этапа. К этому моменту задачи выполнили на правой стороне проезжей части. Восстановительные работы включали частичную замену балок, бетонных слоев, гидроизоляции и покрытия. Также установили новое барьерное и перильное ограждения, нанесли разметку.
В рамках второго этапа такие же работы проведут на левой стороне проезжей части.
— Проект выполняется в круглосуточном режиме, с опережением графика и без остановки движения транспорта, чтобы максимально минимизировать неудобства для водителей, — подчеркивают в ГК «Автодор».
Завершить ремонт планируют к концу 2025 года, он необходимы для повышения безопасности и улучшения пропускной способности дороги.
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