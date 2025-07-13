Россиянам напомнили об опасности иностранных сервисов в смартфонах

Иностранные сервисы могут собирать персональные данные человека без его явного согласия.
Иностранные мобильные сервисы скрытно собирают персональные данные россиян с помощью трекеров, куки и скрытых запросов к серверам. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«Многие иностранные сервисы делают это незаметно для пользователя. В ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя», — заявил Немкин. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что подобные действия дают возможность создавать детальные цифровые профили пользователей без их прямого согласия.
Депутат уточнил, что особенно активно собираются метаданные — сведения о времени, месте и способе взаимодействия с приложением. Даже при простом открытии программы фиксируются IP-адрес, геолокация, уровень заряда батареи и язык интерфейса. Часто пользователь соглашается на обработку этих данных, не читая сложные пользовательские соглашения. В ряде случаев собранная информация может передаваться третьим лицам или использоваться для обучения алгоритмов без ведома пользователя.
Немкин напомнил о случаях с иностранными платформами, когда TikTok обвиняли в сборе метаданных и биометрии, а Meta (экстремистская организация, запрещена в РФ) — в передаче данных сторонним организациям. Также Google подвергался критике за сбор данных о местоположении даже при отключенной функции геолокации.
Ранее подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов отмечал, что данные, передаваемые через зарубежные мессенджеры, могут использоваться для наведения ударов и кибератак. В 2025 году также основной угрозой стали мошеннические звонки с применением персональных данных и дипфейков.