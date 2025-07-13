Россиянам напомнили об опасности иностранных сервисов в смартфонах

Депутат уточнил, что особенно активно собираются метаданные — сведения о времени, месте и способе взаимодействия с приложением. Даже при простом открытии программы фиксируются IP-адрес, геолокация, уровень заряда батареи и язык интерфейса. Часто пользователь соглашается на обработку этих данных, не читая сложные пользовательские соглашения. В ряде случаев собранная информация может передаваться третьим лицам или использоваться для обучения алгоритмов без ведома пользователя.