Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили об опасности иностранных сервисов в смартфонах

Иностранные мобильные сервисы скрытно собирают персональные данные россиян с помощью трекеров, куки и скрытых запросов к серверам. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Иностранные сервисы могут собирать персональные данные человека без его явного согласия.

Иностранные мобильные сервисы скрытно собирают персональные данные россиян с помощью трекеров, куки и скрытых запросов к серверам. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Многие иностранные сервисы делают это незаметно для пользователя. В ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя», — заявил Немкин. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что подобные действия дают возможность создавать детальные цифровые профили пользователей без их прямого согласия.

Депутат уточнил, что особенно активно собираются метаданные — сведения о времени, месте и способе взаимодействия с приложением. Даже при простом открытии программы фиксируются IP-адрес, геолокация, уровень заряда батареи и язык интерфейса. Часто пользователь соглашается на обработку этих данных, не читая сложные пользовательские соглашения. В ряде случаев собранная информация может передаваться третьим лицам или использоваться для обучения алгоритмов без ведома пользователя.

Немкин напомнил о случаях с иностранными платформами, когда TikTok обвиняли в сборе метаданных и биометрии, а Meta (экстремистская организация, запрещена в РФ) — в передаче данных сторонним организациям. Также Google подвергался критике за сбор данных о местоположении даже при отключенной функции геолокации.

Ранее подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов отмечал, что данные, передаваемые через зарубежные мессенджеры, могут использоваться для наведения ударов и кибератак. В 2025 году также основной угрозой стали мошеннические звонки с применением персональных данных и дипфейков.