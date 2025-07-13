В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились три новых фигуранта

Три новых фигуранта теперь проходят по уголовному делу, ведущемуся в рамках расследования покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, все трое являются несовершеннолетними. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее в Басманном суде Москвы ТАСС сообщили, что мера пресечения обвиняемым была продлена до 14 октября 2025 года. Молодые люди также обвиняются в избиении людей азиатской внешности.
Как ранее сообщили ТАСС в ФСБ, 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», осуществлявших разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. В ходе следствия задержанные подтвердили подготовку покушений по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в 1,5 млн рублей за каждое убийство.
Ранее сообщалось, что по делу проходят восемь человек. Помимо подготовки покушений, им вменяют избиение людей азиатской внешности. При обысках изъяли автомат Калашникова, 90 патронов, ножи, кастеты, дубинки, наручники, нацистскую символику, литературу, а также технику с данными, подтверждающими преступные намерения.
Ранее стало известно, что установить подозреваемых в покушении на Маргариту Симоньян и Собчак удалось установить с помощью экспертизы голосовых сообщений. По словам источника, в ходе следствия была проведена экспертиза, голоса фигурантов сравнивались с записями телефонных звонков.
Напомним, о предотвращении сотрудниками ФСБ покушения на журналисток по заданию спецслужб Украины стало известно в июле 2023 года. Подозреваемым предъявлены обвинения.
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