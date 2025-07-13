В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились три новых фигуранта

Как ранее сообщили ТАСС в ФСБ, 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», осуществлявших разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. В ходе следствия задержанные подтвердили подготовку покушений по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в 1,5 млн рублей за каждое убийство.