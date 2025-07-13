Стало известно, кому чаще всего одобряют микрозаймы в России

Финансистам, медикам и госслужащим в России чаще всего одобряли микрозаймы в июне 2025 года. Соответствующее исследование провела микрофинансовая компания «Займер».
Согласно результатам исследования, основанного на анализе более 500 тысяч заявок на займы в июне 2025 и 2024 годов, наибольший процент одобрения получили представители финансовой сферы (73,6 процента), медицины (71,3 процента) и государственной службы (69,6 процента). Эти же категории отличались и по размеру одобряемых сумм.
— Представители интеллектуальных профессий, предполагающих высокую ответственность, традиционно являются лидерами по уровню одобрения и одобряемым суммам. Обычно в силу своих профессиональных навыков они обладают отличной платежной дисциплиной, благодаря чему получают высокую оценку профиля заемщика, — рассказали аналитики в разговоре с РИА Новости.
Госдума рассмотрит законопроект, который защитит берущих микрозаймы людей. Сообщается, что проект должен закрепить обязательства микрофинансовых организаций отчитываться о взыскании долгов перед ФССП России. Мера затронет 350 банков и более 900 МФО.
До этого депутат Госдумы Николай Новичков выступил с инициативой закрыть все микрофинансовые организации в России и списать долги граждан по микрозаймам. По его словам, МФО представляют серьезную угрозу для россиян и их семейного бюджета.