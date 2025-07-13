Поймали барракуду: кто из российских звезд любит рыбалку

— Нет ничего удивительного в том, что знаменитости увлекаются рыбалкой. Это некий способ перезагрузки, особенно после напряженных рабочих дней. Потому что никто не спрашивает, как ты спал, не торопит на съемку и не ждет видеороликов в соцсетях. Вокруг тишина, природа… Тело возвращается в состояние равновесия. В системной терапии мы называем это восстановлением границ.