Поймали барракуду: кто из российских звезд любит рыбалку

День рыбака в нашей стране отмечают 13 июля. «Вечерняя Москва» выяснила, кто из российских знаменитостей любит посидеть с удочкой.
Семейное хобби.
Иосиф Пригожин вместе с женой Валерией иногда позволяют себе порыбачить во время курортного отпуска. Вот, например, свою первую рыбу певица собственноручно выловила на Мальдивах. Но и в России есть места, полюбившиеся звездной паре. Так, однажды они опубликовали видео в соцсетях, снятое на базе отдыха в селе Вышка Астраханской области.
— Иногда действительно приятно порыбачить — это довольно хорошее времяпровождение. Поймал рыбу и тут же ее пожарил, что может быть прекраснее, — рассказывает «Вечерней Москве» Иосиф Пригожин.
Радует родная Волга.
Солист музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев тоже любит порыбачить. Для такого отдыха он предпочитает Астрахань или ближайшие к Москве места, к примеру Клязьминское водохранилище в Мытищах. Там есть красивая набережная, где певец любит гулять вечером.
Большая удача — поймать «хищника».
Самые настоящие любители поймать рыбку на крючок — супруги Екатерина и Александр Стриженовы. Они уже много лет делятся с поклонниками результатами своей рыбалки. Пара предпочитает ездить в рыболовные клубы, где много голодной добычи, что обеспечивает стабильный улов. А в 2024 году Екатерина обучила ловле своего внука Петю. Мальчик под чутким руководством бабушки выловил огромную форель.
Как найти свое хобби.
Пару лет назад они выбрались на морскую донную рыбалку. Это довольно интересная техника ловли, когда приманка крепится на крючок и удерживается у дна с помощью специального приспособления — грузила. Таким способом им удалось добыть джекфиша, который славится своим серебристым окрасом, а еще красного нитеперого снэппера, барракуду.
Воспоминания детства.
Блестящая российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук тоже любит забросить удочку. Ведь это занятие напоминает ей о детстве, когда она, будучи маленькой девочкой, ловила рыбу вместе с папой. Периодически девушка делится с подписчиками фотографиями улова, и такими трофеями может похвастаться не каждый опытный рыбак.
Способ перезагрузки.
Милада Ляпина, член ассоциации МАССКиФ, психолог, системный терапевт:
— Нет ничего удивительного в том, что знаменитости увлекаются рыбалкой. Это некий способ перезагрузки, особенно после напряженных рабочих дней. Потому что никто не спрашивает, как ты спал, не торопит на съемку и не ждет видеороликов в соцсетях. Вокруг тишина, природа… Тело возвращается в состояние равновесия. В системной терапии мы называем это восстановлением границ.
«ВМ» также узнала, где в Москве и Подмосковье можно порыбачить. Но для начала надо определиться с видом ловли, которым вы хотите заняться.