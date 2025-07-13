День оператора: за что любят свою работу специалисты общегородского контакт-центра

В обучении специалистов помогает и искусственный интеллект. С 2023 года он проводит цифровой аудит диалогов на линиях: голосовой помощник имитирует звонок жителя и общается с оператором по заранее составленному сценарию, проверяя доступность линии, скорость ответа и длительность разговора, а также полноту и качество информации. Результаты передаются в службу контроля качества, где при необходимости оператору назначают дополнительное обучение, для которого в том числе используется чат-бот. Темы для создания интерактивов в чат-боте выбраны с учетом самых популярных вопросов горожан и наиболее частых недочетов при ведении консультаций — это позволяет целенаправленно отрабатывать сложные темы и снизить вероятность ошибок в реальных звонках.