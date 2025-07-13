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Свентек вернется в число ближайших конкурентов белоруски Арины Соболенко

Свентек разгромила обидчицу Соболенко в финале Уимблдона с унизительным счетом.

Источник: Комсомольская правда

Одна из основных конкуренток белоруски Арины Соболенко — полька Ига Свентек — выиграла Уимблдон и в обновленном рейтинге WTA вернется на третью строчку.

В финале Уимблдонского турнира Ига Свентек разгромила американку Аманду Анисимову с унизительным счетом 6:0, 6:0. Напомним, что Анисимова победила в полуфинале Соболенко в трех сетах.

Свентек была беспощадна к Анисимовой и не отдала ей даже гейма. Такого разгрома в финале самого известного теннисного турнира не случалось 114 лет. В 1911 году британка Доротея Ламберт Чамберс обыграла Дору Бутби с аналогичным счетом.

В онлайн-рейтинге Свентек набрала 6813 очков и занимает третью позицию. Лидирует Арина Соболенко, у которой в активе 12420 очков.

Ранее мы писали, что Арина Соболенко поражена неуважительным поведением американки Анисимовой во время их матча на Уимблдоне: «Не хочешь извиниться?».