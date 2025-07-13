Свентек вернется в число ближайших конкурентов белоруски Арины Соболенко

Свентек была беспощадна к Анисимовой и не отдала ей даже гейма. Такого разгрома в финале самого известного теннисного турнира не случалось 114 лет. В 1911 году британка Доротея Ламберт Чамберс обыграла Дору Бутби с аналогичным счетом.