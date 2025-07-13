Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей

Таким образом, за непоставку (недопоставку) такой продукции по соответствующему договору из стабилизационных фондов товаров для республиканских нужд, за ее отсутствие в торговом объекте в межсезонный период предусматривается штраф в размере от 5 до 200 базовых величин. Базовая величина в 2025 году составляет 42 белорусских рубля.