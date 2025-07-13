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Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей

Лукашенко подписал закон об ответственности за отсутствие в продаже овощей.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об административной ответственности поставщиков и торговых сетей за отсутствие плодоовощной продукции в магазинах, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности» предусматривает административную ответственность поставщиков и торговых сетей за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции.

Таким образом, за непоставку (недопоставку) такой продукции по соответствующему договору из стабилизационных фондов товаров для республиканских нужд, за ее отсутствие в торговом объекте в межсезонный период предусматривается штраф в размере от 5 до 200 базовых величин. Базовая величина в 2025 году составляет 42 белорусских рубля.

Ранее мы писали, что Лукашенко ввел ответственность торговых сетей за отсутствие в магазинах плодоовощной продукции в межсезонный период.

Еще Лукашенко дал три важных поручения и назвал свои требования после ураганов в Беларуси 9 и 10 июля.

Кроме того, врачи назвали ягоды, овощи, фрукты и орехи белорусских лесов и огородов с максимальным содержание мощных антиоксидантов, борющихся с онкологией.

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