В нацпарке «Шушенский бор» засняли самого маленького зайца. Об этом сообщили в Telegram-канале заповедника.
Посетители Горного кластера нацпарка «Шушенский бор» на тропе «ЭкоБорус» встретили самого маленького представителя отряда Зайцеобразных — пищуху алтайскую. В момент встречи очаровательный зверек наслаждался трапезой.
Этих животных также называют «сеноставками», поскольку они себе заготавливают на зиму сено. Сначала собирают травинки, сушат их, переносят и укладывают в виде маленьких стожков.
Отметим, что пищуху алтайскую можно встретить в Алтайском крае, Саянах, Туве, Юго-Восточном Забайкалье, Байкальской котловине. Питаются они растениями, цветами, семенами, ягодами, грибами. Ведут дневной образ жизни.
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