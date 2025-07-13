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В нацпарке «Шушенский бор» засняли самого маленького зайца

Зверька встретили за обедом.

Источник: Национальный парк "Шушенский бор"

В нацпарке «Шушенский бор» засняли самого маленького зайца. Об этом сообщили в Telegram-канале заповедника.

Посетители Горного кластера нацпарка «Шушенский бор» на тропе «ЭкоБорус» встретили самого маленького представителя отряда Зайцеобразных — пищуху алтайскую. В момент встречи очаровательный зверек наслаждался трапезой.

Этих животных также называют «сеноставками», поскольку они себе заготавливают на зиму сено. Сначала собирают травинки, сушат их, переносят и укладывают в виде маленьких стожков.

Отметим, что пищуху алтайскую можно встретить в Алтайском крае, Саянах, Туве, Юго-Восточном Забайкалье, Байкальской котловине. Питаются они растениями, цветами, семенами, ягодами, грибами. Ведут дневной образ жизни.

Ранее мы писали о том, как под Красняорском засняли необычного медведя, который не хочет никуда уходить.