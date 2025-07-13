Пролетевший над Киевом Ан-124 пройдет испытания в Германии

Ранее поступила информация о том, что в небе над украинской столицей был замечен пассажирский самолет. При этом с февраля 2022 года воздушное пространство над Киевом закрыто. Позже выяснилось, что на кадрах действительно запечатлен Ан-124 — один из крупнейших грузовых самолетов в мире.