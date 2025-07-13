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Пролетевший над Киевом Ан-124 пройдет испытания в Германии

Грузовой самолет Ан-124 украинской авиакомпании Antonov Airlines, который пролетал над Киевом, пройдет сертификационные испытания в Германии. Об этом сообщил инспектор Госавиаслужбы Федор Грищук.

Грузовой самолет Ан-124 украинской авиакомпании Antonov Airlines, который пролетал над Киевом, пройдет сертификационные испытания в Германии. Об этом сообщил инспектор Госавиаслужбы Федор Грищук.

По его словам, воздушное судно уже находится в Лейпциге.

— И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины, — цитирует Грищука «Газета.ru».

Ранее поступила информация о том, что в небе над украинской столицей был замечен пассажирский самолет. При этом с февраля 2022 года воздушное пространство над Киевом закрыто. Позже выяснилось, что на кадрах действительно запечатлен Ан-124 — один из крупнейших грузовых самолетов в мире.

Впоследствии самолет приземлился в аэропорту Лейпциг в Германии. Эта воздушная гавань используется в качестве хаба грузовой авиакомпанией Antonov Airlines. С 2022 года компания разместила там пять самолетов Ан-124.

Пользователи соцсетей также отметили, что самолет мог находиться в Киеве с марта 2021 года, а его перемещение связали с необходимостью ремонта или обслуживания.