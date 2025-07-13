Экс-премьер России сделал прогноз по возвращению отечественного футбола на мировую арену

Российские футболисты вернутся к участию в турнирах после окончания СВО, считает Степашин.
Россия сможет вновь принимать участие в международных футбольных турнирах после завершения специальной военной операции (СВО). К такому развитию событий готовы как ФИФА, так и УЕФА, считает бывший премьер-министр РФ, член совета директоров и председатель консультативного совета московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин.
«Да, как только закончится спецоперация [российские футболисты вернутся к участию в международных турнирах], 100%. К этому и ФИФА, и УЕФА готовы», — сказал Степашин. Его слова приводят РИА Новости.
Он подчеркнул, что, несмотря на участие лишь в товарищеских встречах, национальная команда России продолжает работать в привычном для себя режиме. К этому ее готовит главный тренер российской сборной Валерий Карпин.
«Валерий Георгиевич Карпин делает неплохую команду, играющую, молодых ребят подбирает сейчас. Я надеюсь, что все-таки в недалекой перспективе мы вернемся. Тем более, что футбол нас любит», — отметил экс-премьер России.
Сергей Степашин возглавлял правительство РФ с мая по август 1999 года. Он также являлся первым директором ФСБ в 1995 году. Входит в состав Совета по внешней и оборонной политике. Член попечительского совета общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество “Динамо”.
Российские клубы и сборная были отстранены от международных турниров после введения санкций, и вопрос их возвращения остается предметом обсуждения на уровне ФИФА и УЕФА. Против снятия ограничений активно выступают футбольные федерации Украины, Англии, Польши, стран Балтии и Японии, а официальное рассмотрение вопроса на Конгрессе ФИФА в мае 2025 года не состоялось, несмотря на продолжающиеся дебаты среди делегатов.