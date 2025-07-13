Экс-премьер России сделал прогноз по возвращению отечественного футбола на мировую арену

Российские клубы и сборная были отстранены от международных турниров после введения санкций, и вопрос их возвращения остается предметом обсуждения на уровне ФИФА и УЕФА. Против снятия ограничений активно выступают футбольные федерации Украины, Англии, Польши, стран Балтии и Японии, а официальное рассмотрение вопроса на Конгрессе ФИФА в мае 2025 года не состоялось, несмотря на продолжающиеся дебаты среди делегатов.