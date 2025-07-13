Ани Лорак уведомила налоговую о получении российского паспорта

Напомним, что Лорак, недавно получившая российское гражданство, была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Это произошло на фоне введения Украиной персональных санкций против артистки, вызванных её активной концертной деятельностью на территории России и использованием русского языка в своих выступлениях. По словам певицы Вики Цыгановой, несмотря на сложившуюся ситуацию, Лорак не будет отказываться от украинского гражданства.