Более 1,3 тысячи автомобилей скопились в очереди на Крымском мосту

По последним данным, больше всего автомобилей накопилось на подступах со стороны Тамани — в очереди находятся 1150 транспортных средств. Время ожидания примерно два часа. Со стороны Керчи обстановка менее напряжённая: в заторе около 220 машин.
Движение по мосту в настоящее время разрешено только для легковых автомобилей, автобусов и микроавтобусов. Для грузового транспорта доступны альтернативные маршруты через новые регионы, а также Керченская паромная переправа.
Напомним, сегодня ранним утром в многокилометровой пробке было зафиксировано свыше 900 автомобилей. Время ожидания для проезда составляло около трёх часов.