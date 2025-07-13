Овчинский: город одобрил пять новых проектов КРТ с апреля по июнь

«Редевелопмент депрессивных площадок, включенных в проекты комплексного развития территорий, позволит вернуть их в экономический оборот столицы и сформировать там новые привлекательные пространства, интегрированные в городскую ткань. На участках предусмотрено строительство почти 346 тысяч квадратных метров общественно-деловой и социальной инфраструктуры, где будет создано в совокупности 8,7 тысячи рабочих мест», — цитирует слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.