Овчинский: город одобрил пять новых проектов КРТ с апреля по июнь

Реализация пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ), одобренных городом во втором квартале 2025 года, создаст инфраструктуру для 8,7 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства.
В этом периоде были утверждены проекты, расположенные на западе, северо-востоке и юго-востоке столицы.
«Редевелопмент депрессивных площадок, включенных в проекты комплексного развития территорий, позволит вернуть их в экономический оборот столицы и сформировать там новые привлекательные пространства, интегрированные в городскую ткань. На участках предусмотрено строительство почти 346 тысяч квадратных метров общественно-деловой и социальной инфраструктуры, где будет создано в совокупности 8,7 тысячи рабочих мест», — цитирует слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Проекты охватывают районы Дорогомилово, Очаково-Матвеевское, Ново-Переделкино, Бутырский и Южнопортовый. Они станут новыми точками роста и развития для столицы. Каждый проект был разработан с учетом потребностей конкретной локации.
Кроме того, ранее Овчинский рассказал о планах по редевелопменту четырех участков в районе Коммунарка, где будут возведены здания для организаций, обслуживающих многоквартирные дома и городское хозяйство. Здесь также появятся специальные технические объекты для коммунальных служб, что создаст 820 новых рабочих мест.
В рамках программы комплексного развития территорий формируются многофункциональные городские кварталы на месте заброшенных промышленных зон и неэффективно используемых участков. В настоящее время в Москве находится на различных стадиях проработки и реализации 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Эта работа осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.