В Волгограде 13 июля задерживаются авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург

По данным онлайн-табло, в аэропорту Волгограда задерживаются вылеты двух самолетов в Москву: рейсы DP 6970 и DP 6968 отправятся с опозданием на 15 и 35 минут соответственно. Рейс SU 1187 в столицу, назначенный ранее на 20.20, отменили совсем. Вылет FV 6118 в Санкт-Петербург перенесли с 12.50 на 13.10.