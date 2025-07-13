В Волгограде 13 июля задерживаются авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург

По данным онлайн-табло, в аэропорту Волгограда задерживаются вылеты двух самолетов в Москву: рейсы DP 6970 и DP 6968 отправятся с опозданием на 15 и 35 минут соответственно. Рейс SU 1187 в столицу, назначенный ранее на 20.20, отменили совсем. Вылет FV 6118 в Санкт-Петербург перенесли с 12.50 на 13.10.
Кроме того, задерживаются прилеты нескольких лайнеров. Так, новое расчетное время посадки московского рейса FV 6425 — 11.20 вместо запланированных ранее 10.50. Борт рейса DP 6969 из столицы прилетит с 20-минутным опозданием — в 14.30. Прибытие DP 6967 перенесли с 21.20 на 21.55.
Лайнер из Пулково в Волгоград (рейс FV 6117) прилетит в 12.25, а не в 11.50.
Отметим, в Росавиации не сообщали о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в Гумраке. Запреты не действуют и в воздушных гаванях Санкт-Петербурга и Москвы.