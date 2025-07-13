Перцов заявил, что «Белая Русь» должна охватить бизнес, самозанятых и IT-сферу

Первый заместитель главы Администрации президента Беларуси Владимир Перцов заявил, что РОО «Белая Русь» должно занять востребованные ниши и сконцентрировать свою работу на развитии общества, пишет БелТА.
В Минске состоялся шестой внеочередной съезд республиканского общественного объединения «Белая Русь».
В своем выступлении Перцов отметил, что «общественное объединение отличается от политической партии, не преследует политических целей». Он обратил внимание на то, что оно должно «сконцентрироваться на развитии общества, занять востребованные ниши, которые до недавнего времени занимали финансируемые из-за рубежа некоммерческие и неправительственные организации».
— Сейчас пришло то время, когда мы должны вовлечь в работу общественные организации, другие неохваченные круги нашего общества — бизнес, фермерское сообщество, интеллигенцию, самозанятых, IT-сферу, сферу услуг, индустрию отдыха и развлечений, — сказала Владимир Перцов.
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