Перцов заявил, что «Белая Русь» должна охватить бизнес, самозанятых и IT-сферу

В своем выступлении Перцов отметил, что «общественное объединение отличается от политической партии, не преследует политических целей». Он обратил внимание на то, что оно должно «сконцентрироваться на развитии общества, занять востребованные ниши, которые до недавнего времени занимали финансируемые из-за рубежа некоммерческие и неправительственные организации».